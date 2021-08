MISCELÁNEA DE HISTORIAS / Catón

Yo digo que soy un optimista.



Mis amigos opinan que soy otra cosa. Y ellos tienen un gran sentido de la realidad.



Armando Fuentes Aguirre, "Catón". Nació y vive en Saltillo, Coahuila. Licenciado en Derecho; licenciado en Letras Españolas. Maestro universitario; humorista y humanista. Sus artículos periodísticos se leen en más de un centenar de publicaciones en el País y en el extranjero. Dicta conferencias sobre temas de política, historia y filosofía. Desde 1978 es cronista de la Ciudad de Saltillo. Su mayor orgullo es ser padre de cuatro hijos y abuelo de 13 nietos.

No renuncio, sin embargo, al optimismo. Pienso que eso equivale a entregar el futuro al enemigo. Prefiero que me llamen iluso, ingenuo, utopista, o cosas aún peores, antes que entregarme atado de pies y manos a la desesperanza.El conocimiento de las cosas nos lleva al pesimismo. La fe en nosotros mismos nos ha de llevar al optimismo. Podemos ser pesimistas ante las probabilidades, pero ante las posibilidades debemos ser todos optimistas.No renunciemos al optimismo.Sería como renunciar a los amaneceres.¡Hasta mañana!...Este señor don Marcial era nevero, el más famoso de la ciudad. Vendía su nieve en los diversos barrios. Anunciaba su llegada con una larga nota de corneta. Al escucharla acudía su clientela a comprar las heladas delicias que don Marcial confeccionaba.Muy orgulloso estaba de su corneta el buen nevero. No era esa corneta un clarín militar, ni trompeta sinfónica o de jazz. Era un viejo instrumento de latón. Don Marcial lo sacó no sé de dónde y de la tal corneta podía extraer una nota nada más, pero sonora y estridente. Buena capacidad pulmonar tenía el hombre, de modo que su metálico pregón se oía en todas partes.Un día la señorita Chagua, mujer devota y pía, célibe, de mucha religión, le compró a don Marcial un litro de nieve de chocolate, pues iba a recibir en su casa a varias amiguitas y quiso agasajarlas con aquel manjar del cual todos gustaban.-Oiga -le dijo la señorita Chagua al vendedor de nieve frente a los vecinos que se habían congregado en torno del carrito-. Yo voy a veces a la Colonia Miraflor, a dar el catecismo, y por allá anda otro nevero que dice que él es don Marcial.-La engañó, señora -respondió el de la nieve-Señorita, si me hace usted favor -lo corrigió ella con tono de acrimonia-. Y yo no engaño.-Estoy seguro de eso y le pido perdón -se disculpó el nevero-. Pero no hay más don Marcial que yo. No tengo sucursales; no admito socios, y a nadie he dado permiso, franquicia o autorización para vender mis nieves. Ese individuo es un hablador.-No sé si lo sea -repitió tercamente la señorita Chagua-. Pero él dice que es don Marcial.-¿Ah sí? -se atufó el nevero-. Pos dígale que le enseñe la corneta.Al escuchar aquella expresión, que tanto se prestaba al doble sentido, la gente soltó una carcajada. La señorita Chagua se ruborizó. Muy enojada le dijo a don Marcial:-¡Viejo pelado!Y así diciendo se retiró con mucha dignidad.A fuer de narrador veraz no me atrevo a asentar si lo que dijo el nevero fue con intención, o simplemente algo dicho en modo irreflexivo. Menos aún quiero incurrir en la pedantería de poner aquí el lema de la Orden de la Jarretera: "Honni soit qui mal y pense" ("Caiga vergüenza sobre aquél que piense mal de esto"), frase dicha por Eduardo III de Inglaterra al recoger la liga que en los meneos de la danza se le cayó a su amante. Lo que sí sé es que a sus muchos escrúpulos de conciencia la señorita Chagua ha añadido uno más. En el altar ante el cual suele decir sus oraciones hay a ambos lados del sagrario dos ángeles puestos de rodillas en actitud de tocar sendas trompetas para anunciar la presencia del Señor. Ahora la señorita Chagua no puede ver los dichos ángeles sin pensar en la corneta de don Marcial, si ustedes me entienden. Tal cosa, obviamente, la conturba mucho, y pone en ella aflicciones de espíritu muy grandes. Le comunicó a su confesor esa íntima tribulación, y ahora también el santo sacerdote se acuerda de don Marcial cuando mira aquellos ángeles. El pensamiento, no cabe duda, juega malas pasadas. Por eso -digo yo- no es bueno pensar mucho.Ms. Lousylay era una mujer muy fría. En cierta ocasión viajó a Honolulu, y conforme iba pasando su avión sobre las islas hawaianas se iba helando la cosecha de piña. Jamás se había visto ese fenómeno al sur del Trópico de Cáncer. Ni en Hawaii, ni en Oahu ni en Maui quedó piña ni para rellenar una empanada. Hace unas noches su marido, Mr. Starving, le pidió la celebración del acto matrimonial. La última vez que Ms. Lousylay había cedido a esa instancia fue cuando Jesse Owens corrió los 100 metros planos en 10 segundos con 3 décimas (1936). Al escuchar la nueva solicitud Ms. Lousylay se negó: adujo que era inmoral refocilarse en devaneos amorosos cuando había guerra en Bosnia-Herzegovina. ¡Insensata! La relación marido-mujer (o mujer-marido, según cómo se pongan) no es devaneo: es sacro cumplimiento de una norma al mismo eclesiástica y civil. Por otra parte el dicho conflicto bélico es, en efecto, motivo de preocupación, pero no tanto que impida la celebración de un acto por el cual se perpetúa la especie, tienen sedación los naturales impulsos de la concupiscencia y encuentran legítimo solaz los maridados. Afligido, el infeliz esposo fue al bar donde solía buscar consuelo a sus dolores. El cantinero, muy dado a novedades, había comprado una maquinilla para hacer cubitos de hielo de forma original, y recibió a Mr. Starving con una pregunta: "-Señor: ¿conoce usted esos cubos de hielo con un agujerito enmedio?". "-¿Que si los conozco? -masculla mohíno Mr. Starving-. ¡Estoy casado con uno!".Por AFA"... La educación cuenta con muy poco presupuesto...".El dinero es limitadopara dar educación.¡Pobre de nuestra Nación,con tanto mal educado!