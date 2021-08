San Cadilla

en EL NORTE

5 min

EMPIEZA LA LUCHA



No hay duda de que Gignac es un histórico, que le dio mucho a Tigres y que hasta una estatua ya tiene (aunque aún no saben cuándo ni dónde la van a poner), peeeero no debe olvidar que es un jugador de futbol y que las instituciones están por encima de todo.



Y para muestra lo que les dije en la columna de ayer, sobre la molestia en la dirigencia porque se adelantó a informar en sus redes sobre su lesión, y que ayer el técnico Miguel Herrera dijo que el francés se aceleró y que su lesión no era una fractura.



Y lo que me asegura mi Judas Cemex es que en la Nueva Era de Tigres no van a cambiar esa regla, que eso no es negociable.



"Las cosas están cambiando y van a seguir cambiando, pero nadie está por encima de la institución, eso no cambia. Deben de entender ciertos jugadores que si antes les permitían no trabajar los lunes o ciertos jugadores tenían privilegios, eso se acabó", me dijo mi Juditas, quien se codea con la plana mayor de Ti-gue-res.



"Mauricio Culebro y Miguel Herrera tienen todo nuestro apoyo y sabemos que hay vicios que había y se van a terminar sin importar nombres o jerarquías".



¡¡¡Bolas!!!



Nombres, dime nombres...



"Tú checa quién no entrenaba los lunes, quiénes eran intocables y hasta quién se enoja porque lo sacan de cambio hoy en día.



"Miguel lo ha dicho: Aquí hay que correr y van a jugar los que mejor estén, los que se partan la madre. Las jerarquías sirven, pero día a día en los entrenamientos se debe de demostrar y si no, pues jugará el que ande mejor", me contestó mi informante que vive cerca de mi residencia en Colorines.



Apenas colgué con mi amigo ejecutivo y de inmediato le hablé a mi Judas Jugador para confirmar los nombres que yo ya me imaginaba.



"Claro que son ellos, Sanca, acuérdate que con 'Tuca' los lunes no entrenaba Gignac al parejo del equipo; Pizarro era intocable de Ricardo, al igual que Carioca, quien se ha molestado cuando sale de cambio", me dijo mi Juditas, quien está muy metido en el plantel felino.



Informados están.







ASÍ VEN A HERRERA



Eso es lo que hace y dice Miguel Herrera, pero ¿cómo lo ven los jugadores?, ¿qué opinan de sus declaraciones?, ¿cómo tomaron que les haya echado la culpa por la derrota en Seattle y revelado que Leo Fernández tenía diarrea?



"Miguel es un tipo muy bien intencionado, podrá caer no muy bien, pero es frontal y siempre con las mejores intenciones", me soltó mi Judas felino ayer cuando le pregunté qué onda con Miguel y sus declaraciones recientes.



"Miguel a veces sí es más frontal de la cuenta, pero por eso ha tenido éxito porque va de frente y eso quizá hay jugadores que no les agrade, pero hasta el momento en Tigres eso no ha incomodado, quizá sorprendido, pero así va a ser ahora".



"Sí, sí, sí, eso ya lo sabemos, Miguel no tiene filtros, pero cuéntame lo que me ibas a decir sobre qué piensan los jugadores", le dije al Judas.



"Algunos lo toman con humor, otros se tiran grilla, pero tampoco se meten mucho en ese juego de declaraciones, pero sí entre broma no ha faltado alguno que dice que la prensa ya trae al 'Piojo' de encargo", me respondió el Judas.



Así las cosas, por lo pronto no se enojan, se la curan nomás.







AGUAS EN EL UNI



Desde hace días, poco después de que se dio el incidente en el que un aficionado Tigre golpeó a uno del Santos, que, por cierto, la directiva felina prometió buscar y no lo ha encontrado, o al menos no ha informado si lo halló, mi Judas Sinérgico me advirtió algo que está pasando en el Estadio Universitario.



La raza siente que deben acelerar el aprendizaje para operar el estadio si no un día la cosa puede ponerse peor.



"Mira ya se tenían cientos de partidos sin incidentes violentos y ahora el primer partido al 50 por ciento de su capacidad ya hubo bronca. Hay mucho que aprender para la nueva raza, porque la operación de un estadio es planeada, no improvisada", me dijo mi Judas.



"Yo ya te había comentado que ojalá no hubiera problemas en tribunas y cosas por el estilo porque la gente nueva que han puesto en operaciones todavía no tenía el colmillo, pues bueno ya pasó algo después de mucho tiempo que no se daba".



"Es normal, la gente que se fue, que ya fue bastantita, pues obviamente ya le sabía a todo el show, y ahora éstos van a tener que aprender sobre la marcha, pero ojalá no sea al costo de que sea teniendo más problemas como el que ya hubo ante Santos, que por cierto era partido de alto riesgo".



Mi Judas me dijo también que otra bronca es que la raza que contratan de seguridad tampoco es como que la más experta y ¡puuum! que anoche en el partido de Tigres Femenil se les mete un aficionado a la cancha para tomarse una selfie con Nayeli Rangel.



Y dirán, "eh, Sanca, pero eso pasa en la Champions, que no pase aquí", y yo les digo: "pues sí, pero aquí eso no pasaba".



Y lo peor no fue eso, porque el fan entró en buen plan, lo que estuvo feo fue lo que decían dos aficionados detrás de la banca del San Luis. Tan bonito y familiar que es el futbol femenil pa' que lo quieran manchar.



"¡Se caen de hambre!, ya regrésense a San Luis, nunca habían visto público o qué San Luis", le gritaban a las jugadoras potosinas.



"Ésas del San Luis no traen lana p'al arbitraje", fueron otros de los dos gritones.



Par de nacos.





Mail: sancadilla@elnorte.com



Twitter: @SancadillaNorte