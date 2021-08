M.A. Kiavelo

en EL NORTE

1.- HOY, hoy, hoy en punto de las 10:00 se reúne el Gobernador electo Samuel García con los Diputados federales electos de Nuevo León...



2.- SE trata de la primera reunión formal del emecista con el grupo legislativo que toma protesta en San Lázaro el próximo miércoles 1 de septiembre...



1.- LA tirada del encuentro en el Hotel Ancira es que los curulecos escuchen de viva voz de Samuel sus proyectos de infraestructura para que sean incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022...



2.- Y QUE -of cors- los legisladores llegando y llegando se pongan a hacer su chamba para conseguir los mayores recursos para el Estado, aprovechando que muchos ya tienen experiencia y largo colmillo en negociar el Presupuesto...



1.- AL aquelarre mañanero fueron invitados los 19 Diputados electos: 12 por mayoría y siete plurinominales...



2.- POR el PAN recibieron invitación y aparentemente asistirán Héctor Castillo, Wendy Cordero, Pedro "Chefito" Salgado, Annia Sarahí Gómez, Pedro Garza, Mariana Mancillas y Víctor Pérez...



1.- TAMBIÉN son siete los miembros de la bancada priista convocados y que, hasta anoche, habían confirmado asistencia: Andrés Cantú, Marcela Guerra, Ildefonso Guajardo, Juan Francisco Espinosa, Karina Barrón, José Luis Garza Ochoa y María de Jesús Aguirre...



2.- COMPLETAN la lista Agustín Basave y Arturo Bonifacio de la Garza, de MC; Andrés Pintos y Esther Berenice Martínez, de Morena, y Alberto Anaya, del PT...



1.- LUEGO de la encerrona empezará a verse si los susodichos dan señales de que pueden y quieren trabajar juntos para que a Nuevo León le vaya bien...



2.- O SI las guerritas políticas y las diferencias partidistas seguirán marcando la pauta en el Estado...









1.- DONDE ya quedó claro que las guerritas políticas de nuevo serán el pan -o el PRIAN- de todos los días, es en el otro Congreso: el local...



2.- COMO ya es obvio que oootra vez el binomio PRI y PAN tratará de hacer de las suyas, junto con la bancada artificial del PT que buscan armar, los curulecos electos de Morena lanzaron desde ayer los primeros misiles...



1.- LOS integrantes del partido presidencial estarán denunciando esta tarde el intento de agandalle en la integración de Comisiones por parte de la mafia, perdón, de las bancadas del PRIAN...



2.- SEGÚN los morenazos, de nuevo las manos de Francisco "Chispitas" Cienfuegos -quien no será Alcalde de Monterrey ni Diputado local- siguen moviendo los hilos del Congreso con la intención del priista de quedarse con todas las canicas curulecas...









1.- LUEGO de permanecer en cuarentena tras contagiarse de Covid a inicios de agosto, el Alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, se reincorporó ayer formalmente a la Alcaldía con una sesión de Cabildo...



2.- COMO ya se había anticipado, anunció que el 23 de septiembre estará rindiendo su Tercer Informe, último de esta Administración...



1.- EL evento será en el Auditorio San Pedro, acompañado sólo por sus ediles y sin invitados especiales...



2.- CUBIERTO el protocolo del Informe, el Alcalde empezará a alistarse para arrancar sus siguientes tres años de reelección...









1.- DE los mismos genios que crearon éxitos como la empresa de gas del Gobierno, la empresa de fertilizantes del Gobierno, el banco del Gobierno y la empresa de internet del Gobierno, ahora llega... ¡la aerolínea del Gobierno!...



2.- CON convocatoria para crear una línea aérea que operará en Santa Lucía y que empleará a los trabajadores de Mexicana de Aviación en un modelo parecido a cooperativa, la 4T busca entrar de lleno al mercado de la aviación...



1.- Y NO es por andar de aguafiestas, peeero si no han podido ni con el avión presidencial, ¿a poco van a poder manejar una flota de 60 aeronaves?...



2.- AL menos ésa es la meta para los primeros cinco años de operación de AeroBienestar, Morena Airlines, Pejicana de Aviación o como sea que le vayan a poner a la nueva ocurrencia de AMLO...





