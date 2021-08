San Cadilla

en EL NORTE

5 min

EL EQUIPO DE MIGUEL



"¡Yyy yaaa looo veee, yyy yaaa looo veee, eees eeel equiiipo deee Migueeel!", cantaron los Libres y Lokos.



Eeeste, mmm... pues me parece pronto para cantar eso, pero cada quien.



Anoche todavía no fue el equipo de Miguel Herrera, pero al tiempo, paciencia.



Para mí, lo de anoche fue el equipo de Nicolás Federico López Alonso, el "Diente" pa' la raza.



Ante la entendible falta de un sistema fijo de ataque, Tigres está sumando puntos gracias a sus individualidades como los de Leo Fernández y sus destellos, pero sobre todo gracias al "Diente".



De los 8 goles que lleva el equipo del "Piojo", cinco han sido gracias al uruguayo, con tres anotaciones y dos asistencias.



Así que ante la falta de André-pierre Gignac, este Tigres tiene Dientedependencia.



Pero como les digo, poco a poco, paciencia con Herrera, por lo pronto ayer todo le salió bien... ante los Gallitos del Querétaro.



Para empezar colgó el primer cero, ya no hubo expulsados y Thauvin le funcionó como revulsivo al hacer su gol.



Y los 9 mil 264 aficionados que asistieron al Uni, sí, 5 mil 085 menos que contra Santos, salieron felices.



Ayer fue un buen día en San Nicolás.



Síganle...







NORMAL



Y antes de que empiecen, porque últimamente andan muy sensibles los aficionados felinos, no es crítica la baja en la asistencia al Estadio Universitario. Que hayan ido 5 mil menos es entendible. Todos tenemos conocidos que son abonados y prefieren no ir a los partidos por el temor al Covid-19, lo cual es lógico.



Síganle...







'PULPITO' FRÍO



¿Oigan y el refuerzo para la defensa? Léase como el meme del vato que de pronto se levanta de su cama, que la duda interrumpe el sueño.



Tigres tiene cuatro centrales, ayer usó a tres de inicio con Hugo Ayala, Diego Reyes y Carlos Salcedo, y en el segundo tiempo entró Juan Sánchez Purata.



Cantidad hay, calidad no estoy seguro, con eso de que a Diego la raza ya le dice Bernardo Reyes. Aunque anoche tuvieron una noche tranquila porque enfrente tenían a Nickiller, el campeón de la e-Liga que parece que le pica a todos los botones del control cuando le toca rematar.



Pero como dijo Antonio Sancho al puro estilo de Duilio Davino: "esperamos que se den los tiempos". Y los tiempos indican que tienen hasta el 5 de septiembre.



El papá de Alexis Duarte, alias "Pulpito", hizo que el defensor paraguayo sonará para Tigres allá en su país, pero la directiva del Cerro Porteño le bajó la calentura a Don Pulpo.



El asunto se enfrió de la misma forma como toman la situación los directivos felinos.



"El tema se enfrió un poco y no es que esté descartado, pero así como se manejó como opción, hoy está más lejano y el caso del 'Pulpito' se detuvo como toda negociación hay momentos en donde el interés también baja", me dijo mi Judas Felino sobre el tema.



Me acordé cuando pedía fiado en el Depo y le decía al Don: "ahí apúntemelo en el hielo..."



Eran tiempos difíciles, ahora todo me llega a domicilio, mi pulpito a las brazas con vinito blanco bien helado.







RAYADAS Y EL COVID



Las que andan preocupadillas por el tema del Covid-19 son las Rayadas de Eva Espejo.



Las jugadoras no tuvieron la posibilidad de organizarse como el primer equipo varonil que un día, por su cuenta y recursos propios, viajaron a Dallas para vacunarse hace unos meses. Acá con ellas es cada quien rásquese con sus propias uñas.



"Mira, algunas pocas andaban viendo vacunarse por su cuenta. Una que otra ya lo hizo, de hecho, las más preocuponas, por así decirlo, ya se vacunaron", me contó mi Judas Jugadora.



"Otras, pues estamos esperando que nos toque o a ver cómo le hacemos. La mayoría son chavitas veinteañeras e incluso algunas son menores y ante la tercera ola que se vive en Nuevo León pues andamos preocupadas".



Ojalá y el Club de Futbol Monterrey apoye a sus Rayadas porque esto del Covid no perdona.



Por lo pronto, el maldito bicho ya pegó en Tigres Femenil con Stephany Mayor. Ojalá ahí pare la cosa.







REFLECTORES



Hoy Rayados tiene una verdadera prueba de su mejoría, para consolidar su buena racha.



Si estos días han sido de lucirse por el récord de Rogelio Funes Mori, por la buena gestión de imagen del Club en las semanas pasadas, presumiendo sus refuerzos con entrevistas, hoy es el turno del equipo de mantener esa tendencia.



Los reflectores estarán puestos en la cancha del Estadio Azteca en su visita al campeón. Una victoria hará que la atención nacional se incremente todavía más, lo cual es uno de los objetivos del área de Pedro Esquivel, el "Capi" pa' los cuates. Es el partido de la Jornada.



Si lo ganan volverán todavía más sonrientes de lo que andan y saldrá mejor su foto oficial del viernes en El Barrial.







SIN JUSTIFICACIÓN



En el momento en que Renato Ibarra sea inscrito en el Torneo Grita México A21 como futbolista del Ameee, si eso sucede, el cuadro más ganador del futbol mexicano habrá dado un gran salto hacia atrás, alejándose de ser un ejemplo a seguir.



No hay justificación económica ni deportiva que avale que un club como el América ponga a un sujeto que estuvo en la cárcel por golpear a una mujer representando a sus colores y a su afición. No la hay.



Además, es el equipo que presumió en marzo pasado una alianza con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer.



Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, se mostró muy comprometido para fomentar una cultura de respeto.



¡¡¡Plop!!!







Mail: sancadilla@elnorte.com



Twitter: @SancadillaNorte