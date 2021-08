San Cadilla

'TUCA' EXTRAÑA A TIGRES



¿Verdad que no es lo mismo dirigir a Tigres que a Juárez, "Tuca"?



Ricardo Ferretti no la ve llegar en aquella ciudad fronteriza y anda que no lo calienta el sol. Ya hasta extraña a los Ti-gue-res.



Y no es para menos, los Bravos, que son más mansos que el perro que tiene mi Tía La Religiosa, tienen el peor inicio de torneo desde que llegaron a Primera División, es más, ni han ganado.



"El 'Viejo' (así le dice mi Juditas) anda súper desesperado, ya no halla la puerta, con decirte que extraña mucho a sus Tigres. Imagínate que está enseñando a los jugadores a hacer lo básico. No saben manejar los perfiles, no pueden controlar el balón o dar un pase fácil, mucho menos ligar tres pases", me comentó mi Judas Fronterizo, quien está muy cerca del ex técnico felino.



"Los gritos no paran en los entrenamientos, pero la calidad que se tenía en Tigres era mucha, a diferencia de los que tiene aquí en Juárez. Por más que trabaja el 'Viejo', nomás no se dan los resultados, está viviendo el peor inicio del equipo y ya están en el último lugar de la tabla porcentual y, sabes qué es lo peor, que a esto no se le ve fin".



¡¡¡Booolasss!!!



Dos puntos de 15 disputados es el balance del que para muchos es el mejor técnico del futbol mexicano, pero que hoy en día, al menos en la tierra del Divo de Juárez, "Tuca" sí canta mal las rancheras.







LA METODOLOGÍA DEL 'PIOJO' Y GIBER



Los cambios de La Nueva Era siguen, siguen y siguen.



Mi Judas Sinérgico me comentó ayer que las prácticas en Ti-gue-res han cambiado en muchos aspectos, desde los horarios, los días que hacen futbol y, principalmente, los entrenamientos físicos.



"Ahora todo es más sofisticado, Sanca, cada ejercicio tiene su tiempo y Miguel (Herrera) le da toda la confianza a su preparador físico Giber Becerra", me comentó mi Juditas, quien está muy pegado al plantel.



Ahora, todos los jugadores tienen la libertad de decir si el trabajo de pesas, velocidad y resistencia los está sobrecargando, incluso llenan un test cada cierto tiempo en donde revela cómo se siente y si está recibiendo más carga de lo que él puede aguantar.



"Todo es metodológico y nadie se puede pasar de los tiempos ni las repeticiones y ahí Giber tiene todo a la mano y si a eso le agregas el colmillo retorcido que tiene el profe José Rangel para identificar lesiones, molestias y cargas, ahora sí no hay quien le pegue al vivo", me aseguró mi Judas Felino.



#EstoEsTigres... y su tecnología de punta.







BUSCAN OTRA DESIRÉE



Los que andan buscando a otra mujer con las características de la mejor goleadora de la Liga MX, o sea Desirée Monsiváis, no son directivos de futbol sino los productores del documental que se hará sobre "La Matadora".



Desde hace varias semanas se supo que la delantera de Rayadas, quien está cerca, pero muy cerca de llegar a los 100 goles, tendría su documental y el miércoles se realizó el primer casting para buscar a una niña que dé vida a su etapa infantil.



Desde el miércoles asistieron al llamado unas 100 niñas interesadas en personificar a "La Arquitecta" cuando estaba pequeña y soñaba allá en Gómez Palacio, Durango, con ser una deportista de alto rendimiento como Ana Guevara o futbolista como "El Matador" Luis Hernández.



Éxito con ese documental sobre esta delantera y en general del futbol femenil.



Tengo una sobrina bien inquieta y canija que fue a hacer el casting, después les digo cómo le fue.







SANTO APOYO



Ignacio Jeraldino es un delantero chileno de 26 años que ha anotado 4 goles en 47 partidos en México, todos con el Atlas, porque con Santos no ha marcado en 21 duelos, bueno contra el Altas hizo gol, pero se lo anularon.



El domingo, desde que entró de cambio contra Chivas, fue duramente abucheado por el Estadio Corona y al final más, lo que provocó lágrimas en el atacante, ante lo cual sus compañeros se acercaron para levantarle el ánimo y mostrarle su solidaridad.



Síganle...







...Y SE NOTÓ



Después, en redes sociales, los líderes de los Guerreros le mostraron su apoyo incondicional. Carlos Acevedo, Matheus Doria, Fernando Gorriarán, Brian Lozano y hasta el cepillado Santi Muñoz se dejaron sentir.



Hasta el técnico Guillermo Almada en rueda de prensa se solidarizó: "Jeraldino es un tipo espectacular, se rompe la madre todos los días en los entrenamientos, no se guarda nada en ningún partido, le podrán salir bien o mal las cosas, el futbol es una caja de ahorro y si haces las cosas bien, llegan las alegrías".



También antes del juego ante el Atlas todo el plantel posó con una playera en señal de apoyo a Jeraldino.



"Se había visto pocas veces que la gente se metiera fuerte con un jugador y los jugadores han decidido defenderlo, la directiva los respaldó, pero esto es idea de los jugadores, no ven justo y ni sano que abucheen así a un jugador", me dijo mi Judas Lagunero.



Así es como se apoya a un jugador cuando la afición se mete con él, no como le sucedió a Hugo González en Rayados, quien se tuvo que ir dos veces del equipo.



¡¡¡Ups!!!, ¿lo pensé o lo escribí?







CORTITAS Y AL PIE



1.- El berrinche de Carlos Salcedo con el auxiliar del "Tata" le va a salir caro al defensa de Tigres, ya que no será convocado por el técnico del Tri, Gerardo Martino.



2.- La directora deportiva de Rayadas, que tenía que entrar en funciones el pasado 31 de julio, sigue en veremos. Duilio Davino aún no tiene naaada de naaada.



3.- Matías Almeyda podría volver de un momento a otro a Chivas; ya hubo pláticas y ya no tiene impedimento para dejar la tierra de mi compa Joe Biden. La Raya podría ponerle el último clavo a la tumba de Víctor Manuel Vucetich.







