San Cadilla

HAY MOLESTIA EN RAYADOS



El resultado ante Chivas, la forma en que se jugó y la expulsión tonta de César Montes dejaron muy molestos a todos en el Club de Futbol Monterrey.



Mi Judas Sampetrino, ése que contacto los domingos acá por donde vive mi Tía La Religiosa, me contó que a los meros-meros de La Raya no les cayó nada bien el empate ni la forma infantil en la que el "Cachorro" se fue a las regaderas antes de tiempo.



"El más encabronado era (Javier) Aguirre, primero porque (Víctor Manuel) Vucetich lo 'sorprendió' en el primer tiempo y no supieron descifrar el esquema y después con la tontería de Montes, de hecho nomás porque no está listo Héctor Moreno porque el 'Cachorro' y Gallardo son los que están en la mira del 'Vasco' para dejarle el lugar a Moreno cuando éste se recupere", me aseguró mi Sampetrino.



"Pepe (González Ornelas), Duilio (Davino) y 'El Capi', como tú le dices (Pedro Esquivel), también estaban molestos por el resultado, la forma de jugar y la roja infantil de Montes. Ellos saben que Monterrey es un equipo que debió de ganarle a Chivas, hasta con 10 hombres".



Y saben qué, tienen toda la razón de estar encabritados.



LAS LESIONES MUSCULARES FELINAS



Ayer que estaba con Doña Sanca en la casa de Colorines me marcó mi Judas Sinérgico para comentarme tooodo lo que está pasando con los Ti-gue-res y sus lesionados.



Tras intercambiar saludos y preguntarme que si tenía tiempo para escucharlo (lógico que le dije que sí) empezó a soltarme toda la sopa de lo que está viviendo el equipo de Miguel Herrera.



"Hay un poco de preocupación por las lesiones musculares porque todas se dieron al mismo tiempo, pero quiero dejarte muy en claro que no es por mala preparación. Lo que pasa es que traen una carga de trabajo que, por más que buscamos llevarlos poco a poco, pues se tronaron", me comentó mi Juditas, quien está muy cerca de los jugadores.



"Es cierto que somos un hospital, pero Giber Becerra y el profe (José) Rangel están muy atentos al trabajo personal con cada uno de los jugadores".



Entonces, ¿por qué se están cayendo los soldados?, eso ya pasó en el América y aquí, en un partido, Leo Fernández, Carioca y "Chaka" Rodríguez dejaron el juego ante Mazatlán por lesiones musculares.



LAS EXCUSAS O RESPUESTAS



"Pues mira, Sanca, son cosas diferentes en cada uno. Lo de 'Chaka' es porque no ha tenido descanso y eso es muy importante y no lo ha hecho. Entre la Selección y Tigres, Luis no ha parado.



"Lo de Leo y Carioca se lo habían comentado a los preparadores físicos y a Miguel, incluso en los estudios que les hacen en forma individual dieron resultados que traían un poco de desgaste solamente y por eso se decidió que podían jugar algunos minutos, no todo el partido", me comentó mi compa, quien también está muy metido en las cuestiones médicas.



Peeero, ¿no se te hace raro que el común denominador de las lesiones musculares aparece Giber, quien fue cuestionado muy fuerte en el América donde las lesiones estuvieron a la orden del día?, le pregunté a mi compa.



Porque no fue un jugador. Recuerdo que en un periodo corto se lastimaron Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Federico Viñas y Roger Martínez...



FÍSICAMENTE ANDAN 'MAL'



"Sabemos la fama que se le achaca a Giber por las lesiones, sabemos lo que pasó en América, pero ahí está también el profe Rangel, quien es una cuerda para eso de la preparación física, no es un huesero, y acá en Tigres es muy diferente porque ahora se tiene tecnología de punta y nos dimos cuenta de muchas cosas, Sanca, y te las voy a contar", me dijo mi Juditas.



Te escucho...



"El equipo en general, no te quiero decir que antes estaba trabajado mal físicamente, pero hoy en día no estaba, ni está, a tono para lo que Miguel quiere, que es apretar, correr todo el juego, partirse la madre en todos los sectores de la cancha. Miguel no quiere que estén parados ni jugar semilentos como antes, quiere que encaren, que jueguen para delante, vertical.



"Con 'Tuca' era muy diferente cómo se trabajaba en lo físico. Memo Orta no les metía intensidad porque no la ocupaba ese equipo porque jugaban al pasesito lateral y, no quiero decir que está mal eso porque dio buenos resultados en su momento, pero hoy ha cambiado totalmente la forma de trabajar y la están resintiendo".



¿Y qué están haciendo para que no se les caigan más soldados porque al rato, ojalá y no, se les lesiona Javier Aquino, Carlos Salcedo "Charli" González, quienes con Ricardo Ferretti eran incondicionales y algunos también jugaron con su Selección?



LOS TRAEN BIEN CHECADITOS



"Cada jugador está checado de forma individual y sabemos perfectamente qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Sabemos que es cansancio y estos días que estamos teniendo nos van a servir como no tienes una idea", me dijo mi Judas Sinérgico.



"Lo bueno de todo esto es que la afición se está dando cuenta que los jugadores que entran por los lesionados están respondiendo y se están ganando los partidos y saben los suplentes que pueden quedarse como titulares porque Miguel, a pesar de que respeta las jerarquías, respeta más el trabajo del día a día, así que los que están lesionados van a tener que redoblar esfuerzos para recuperar su lugar porque mientras el equipo gane y juegue vertical, el 'Piojo' no le va a mover, sea quien sea".



