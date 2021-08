San Cadilla

en EL NORTE

5 min

SUAZO POR SIEMPRE



Si de por sí el apellido Suazo era inmortal en el Monterrey, ahora que está de regreso en la institución para jugar con Raya2, su nombre y apellido sonarán nuevamente con fuerza al estar activo como jugador y posteriormente como entrenador en algún puesto en Fuerzas Básicas.



"Chupete" viene a quedarse por un buen tiempo a la Ciudad, si no es que ya para echar raíces aquí sin olvidarse de su tierra natal Chile.



Desde hace un tiempo su hijo André estudia en una universidad de la Ciudad, primero en línea por la pandemia y ahora que es presencial, pues ya tiene unas semanitas viviendo aquí y hasta vio cómo Funes Mori le rompió el récord a su papá hace casi dos semanas.



Ese plan, de regresarse a tierras regias, lo tenía ya el segundo mejor anotador en la historia del club con 121 goles desde por ahí de noviembre del 2019 e incluso lo ventiló en CANCHA previo a un Clásico de Leyendas de esos que organizaba el buen "Missa".



"Él desde entonces vino y checó opciones aquí de escuelas para que su hijo André estudiara en Monterrey y comentaba eso, que él se iba a venir para acá y pues mira, tiempo al tiempo ya va a estar aquí por un buen rato", me dijo mi Judas 26.



"Él y su familia se sienten muy a gusto en la Ciudad, aquí tiene propiedades y se siente un regio más".



Ah, por cierto, el chileno llega el fin de semana.







VIENEN MÁS 'CHUPETES'



Y siguiendo el tema de "mi Chupete de oro" (como le dice mi compa PepeGra), no nos extrañe que pronto en el futbol femenil empiece a aparecer el "Suazo" en los jerseys de las Rayadas.



Recordemos que sus gemelitas Gretel y Aranza juegan muy bien al futbol y como ya viene la Sub 17 obligatoria a partir del 2022 en la Liga MX Femenil, pues por ahí seguro pudieran empezar.



Muchos dudarán de esto porque son chilenas, pero recordemos que Suazo tuvo un hijo mexicano, Chuyín, y me dice mi Judas Rayado que Humberto también ya tiene sus papeles como mexicano, entonces ellas pueden ser mexicanas también pronto, si no es que ya andan en eso.



"Además acuérdate que en México existe la figura de Formado en México y No Formado en México, entonces ellas pudieran colarse también por esa vía, se forman aquí porque la Sub 17 es de formación y entonces no es descabellado que las niñas puedan jugar también", me explicó mi Judas Rayado.



Y por si fuera poco, el regio Chuyín, a quien le gusta el futbol, es Rayadísimo y es un mini "Chupete", así es que si se pone las pilas ese niño que siempre anda sonriente en Instagram, seguramente por ahí en unos años andará buscando su oportunidad en las básicas de Rayados.







VACUNADOS, PERO...



Yo sé que los jugadores de Tigres ya están vacunados contra el Covid, pero el pedido de las autoridades ha sido que a pesar de eso nos debemos cuidar y el fin de semana, aprovechando sus vacaciones de tres días, Carlos Salcedo, Hugo Ayala y Juan Pablo Vigón aparecieron en una fiesta de un comediante famoso.



Podrán decir que eran menos de 20 personas y cumplían con el aforo permitido para reuniones, pero se veía un grupo musical de fondo. Además de que no había sana distancia y no traían cubrebocas.



Y la imagen, muy difundida, se da justo cuando Nuevo León tiene más contagios que nunca, rebasando la barrera de los 2 mil, y además cuando Tigres tiene a seis jugadores descartados por lesión para el partido del sábado contra el Atlas y no se puede dar el lujo de sufrir más bajas.



Cuando Javier Aguirre fue exhibido bailando en la boda de su hijo de inmediato Rayados le aplicó sanción interna y la Liga MX después también, quedando aislado.



Seguro la imagen de los tres felinos ya fue vista por Tigres y la Liga MX y hasta ayer no se habían pronunciado. ¿Será que cambió el protocolo?



Lo cierto es que con la imagen que dieron no ayudan mucho a que los jóvenes, que son los más afectados en la tercera ola del Covid, hagan caso para evitar fiestas.







VACUNADAS



Y mientras las Rayadas siguen preocupadas y preguntando si habrá chance de vacunarse contra el Covid, les informo que en Tigres Femenil ya están vacunadas desde hace unas semanas.



"Mira fue gracias al Municipio de San Nico, ahí fue como se pudieron vacunar las felinas, se coordinaron y se brindó el apoyo", soltó el Judas Felino, pero no me quedé con su versión nada más, también le pregunté a mi Judas Municipal y me respondió: "¿Quién te dijo?, pues si".







BUEN SHOW



Si la MLS había desangelado el All Star Game al no tener a los angelinos Javier Hernández y Carlos Vela, la Liga MX no sólo salió al quite con la calidad de sus jugadores, también con el folclore de éstos, algo que le falta mucho a la liga gringa.



"Si ya saben cómo soy, por qué no me habían invitado", pudo decir Nahuel Guzmán, que robó cámara, primero dejando en visto a Rogelio Funes Mori en el saludo (ante lo cual sus detractores casi pidieron que no regrese al país), luego se hizo el lesionado cuando le estaban ganando en el Skills Challenge y tras levantarse escuchó los consejos de Jorge Campos, y al final festejó en grande el triunfo abrazado del "Mellizo".



También se robaron el show las chilenas de Funes Mori, el baile de Orbelín Pineda y el golazo de campanita desde media cancha del "Cabecita" Rodríguez.



Si no lo vieron, se perdieron de un buen entretenimiento que ganó la Liga MX, como seguramente lo hará también esta noche en el partido.







