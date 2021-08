San Cadilla

en EL NORTE

¿JUGARÁ CON EU O CON MÉXICO?



Ricardo Pepi disparaaa... ¡goool!, gana la MLS el Juego de Estrellas.



Ese jugador que le anotó el penal definitivo anoche a Nahuel Guzmán es la joyita que ya se están peleando Gerardo Martino y Gregg Beralther, sí, los técnicos de las Selecciones Mayores de México y Estados Unidos.



Y es que el delantero del FC Dallas tiene las dos nacionalidades, por lo que ambos entrenadores ya le echaron el ojo al chavo de sólo 18 años y lo quieren llevar a la Eliminatoria.



Mi Judas Gringo me llamó anoche cuando terminó el partido y de inmediato me habló de este atacante de padres mexicanos nacido en El Paso, Texas.



"Ricardo nació en el 2003, tiene ambas nacionalidades y jugó en equipos infantiles y juveniles del FC Dallas, donde tuvo un buen desempeño en las Copas Dallas.



"Está firmado con Dallas de la MLS y muy pronto, pero muy pronto, se vendrá una novela porque ambos técnicos, Martino y Beralther, lo quieren convocar para que se amarre en una Selección. La verdad, es un crack el chavo. El papá no sabe qué hacer, está muy presionado por la decisión", me aseguró mi juditas gringo.



OTRA VEZ ANTE EU



Los gringos ya agarraron de bajada a los mexicanos en el futbol.



Primero, Estados Unidos le ganó a México la Nations League...



Después, con una Selección "C", o sea sin los estelares, se llevaron la Copa Oro...



Y anoche, la MLS, sin Carlos Vela y Javier "Chicharito" Hernández, derrotó a la Liga MX en el Juego de Estrellas.



Pos de qué se trata.



Ya se está haciendo costumbre.







'DIENTE', 'PIOJO' Y SU 'AMORÍO'



Ayer estaba con La Tía Rica de San Pedro en la alberquita cuando me llegó un mensaje por Telegram.



Era mi Judas Charrúa, quien se junta con toda la raza uruguasha acá en El Centrito y me tenía información del "amorío" que existe entre Nicolás López y Miguel Herrera.



No sean mal pensados, el amorío me refiero a la excelente relación cancha y extracancha que están teniendo jugador y técnico de Ti-gue-res.



"Ya viste que Nico está feliz de la vida porque anda como pez en el agua y por eso está dando muy buenos resultados. Todo empezó desde el primer día porque Miguel fue muy claro con él y le dijo que iba a jugar y que iba a tener toda la libertad de jugar como él sabe y que se divirtiera como en el barrio", decía el primer mensaje de mi Juditas.



"A Miguel le gusta mucho como juega el 'Diente' porque lo hace como en el barrio, es descarado y, si te fijas, siempre que tiene chance tira a gol, siempre busca anotar, está 'enamorado' de él Jajajajaja (así me escribió) y a Nico eso es lo que le gusta, por eso está metiendo muchos goles y da asistencias. Es más, cuando se recupere Gignac, Nico va a seguir de titular".



Y no tengo dudas de lo que me informó mi compa uruguayo, ya que el "Diente" es el máximo goleador del torneo y el "Piojo", cada vez que puede, recalca que respeta las jerarquías, pero respeta muuucho más el trabajo diario y los resultados.



Así que a ponerse las pilas mi Charli y mi Leo porque Javier Aquino parece que ya agarró su segundo aire y hasta de contención jugó con madre.







LLEGADA DE SUAZO ES ARMA DE 2 FILOS



Gran alboroto causó el fichaje de Humberto Suazo con Raya2, el cual aún no es oficial, pero está más cantado que la canción de "María Bonita" del gran compositor Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, Agustín Lara pa' la raza.



¡¡¡Ups!!!, creo que ya balconié mi edad y mi gusto.



Pero bueno, volviendo a lo del "Chupete", mi Judas Rayado me mandó un WhatsApp anoche a las 23:48 horas cuando ya había pasado todo el show que se hizo en la Ciudad por la llegada del chileno.



"La llegada de Suazo es un buen empujón para la marca Raya2 y les va a traer seguidores y atención mediática, pero es un arma de dos filos. Imagínate que empiece a destacar y destacar y empiecen a compararlo con los del primer equipo que no estén dando una, que le estén fallando a Javier Aguirre", me dijo mi Juditas, quien tiene su oficina en el BB.



"Acuérdate que 'Chupete' es súper competitivo y no viene de vacaciones, va a jugar para rendir, así como en Chile, y a como son aquí en Monterrey, van a tronar al que ande mal en Rayados en este torneo y hasta van a pedir que lo tomen en cuenta para el próximo, sin darse cuenta que no es lo mismo la Expansión que la Primera División, pero tú sabes como es eso de las redes".



Pues sabes qué: tiene razón mi Judas.



Así que, a ponerse las pilas Vincent Janssen.



¿Lo pensé o lo escribí?







EL GRITO DE PU... LA FMF Y FIFA



Anoche que estaba con mis compas, pero no los del Hawaii donde mi Warrior (no el comentarista) es cliente distinguido (a ver cuándo invitas), me preguntó el buen Tavo por qué el nombre del Torneo Grita México A21.



Pa' pronto terminé la reunión y mientras veía el Juego de los Estrellados de la MLS vs. la Liga MX le eché un fonazo a mi Judas Federativo para que me confirmara lo que su servilleta ya sabía y hasta me dio feria de más.



"El nombre de Grita México A21 fue una idea para taparle el ojo al macho ante la FIFA porque ya existía un programa y equipo para investigar y tratar de erradicar el grito de pu... en los estadios de la Liga MX, sin embargo, ese proyecto no ha arrancado, es más, se vino abajo por quedar bien con FIFA con el nombrecito", me aseguró mi Juditas.



Explícame mejor eso, barajéamela más despacio, le dije a mi compa que de la FMF.



"A la Federación Mexicana de Futbol lo que le interesa es que México vaya al Mundial de Qatar y que FIFA no castigue a la Selección con puntos y eso del nombre fue una manera de enviar un mensaje positivo ante FIFA.



"Si el grito homofóbico sigue en los estadios se activará el protocolo, pero lo que le importa a Doña Fede es realmente que FIFA no los castigue con el Mundial, pero se les olvida que el grito sigue en la Liga y que el problema no lo sacan de raíz por sus intereses".







